Marea laziale in Friuli: la Curva risponde presente, a Udine sarà un altro sold-out

Lazio, la costante del dodicesimo uomo! Un’altra trasferta da tutto esaurito: oggi in massa a Udine

Oggi è il grande giorno per gli appassionati di calcio, con il rettangolo verde del Bluenergy Stadium pronto a infiammarsi per il terzo turno del campionato di Serie A 2026/27, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. A darsi battaglia saranno l’Udinese e la Lazio, in una sfida che promette scintille e contenuti tecnici di altissimo livello. Emerge l’ennesima dimostrazione d’amore incondizionato da parte dei sostenitori capitolini, pronti a percorrere centinaia di chilometri per far sentire il proprio calore alla squadra in un appuntamento serale tuttora logisticamente complesso.

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L’esodo dei tifosi della Lazio a Udine e i dati del Corriere dello Sport

Stasera sugli spalti dell’impianto friulano saranno presenti circa 2.400 sostenitori della Lazio, un dato numerico estremamente significativo e di assoluto rilievo. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, questa imponente presenza di pubblico assume contorni straordinari se si considerano la notevole distanza geografica e soprattutto il disagio logistico legato al posticipo del lunedì sera. Dopo i numeri record fatti registrare con oltre 3.500 presenze sugli spalti in occasione della trasferta di Bologna, la tifoseria biancoceleste ribadisce la propria eccezionale partecipazione fuori dalle mura amiche.

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La linea della contestazione e il sostegno alla Lazio lontano dall’Olimpico

Dietro questo flusso costante di presenze in trasferta si cela una precisa strategia di protesta che continua a caratterizzare l’intera stagione del club capitolino. La tifoseria organizzata e la quasi totalità dei sostenitori della Lazio confermano fermamente la propria linea: sostegno totale e viscerale alla squadra quando c’è da viaggiare lungo lo stivale e calpestare il campo avversario, contrapposto a uno stadio Olimpico che rimane sostanzialmente deserto per manifestare il dissenso nei confronti del presidente Claudio Lotito. La dirigenza osserva questo duplice scenario, mentre la squadra guidata da Gennaro Gattuso si prepara a scendere sul rettangolo verde per regalare una vittoria prestigiosa a un popolo tanto passionale quanto critico.

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