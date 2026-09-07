Udinese Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

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Udinese Lazio, come e dove vedere la partita valida per la terza giornata di campionato. Si tratta della seconda trasferta per la squadra di Gennaro Gattuso

L’attesa sta per finire e i riflettori del massimo campionato italiano tornano ad accendersi sulla terza giornata che per i biancocelesti sarà allo stadio Friuli contro l’Udinese di Kosta Runjaic. La sfida Udinese Lazio andrà in scena lunedì 7 settembre, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20:45.

Per chi non potrà assistere alla partita dal vivo, seguire la diretta dell’evento sarà estremamente semplice. La partita verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Sarà sufficiente sintonizzarsi tramite le moderne Smart TV per vivere le emozioni della gara comodamente da casa, oppure sfruttare di dispositivi mobili. L’applicazione ufficiale consente infatti di guardare lo scontro in mobilità su tablet e smartphone, oltre ad offrire la visione diretta via browser da qualsiasi computer.

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Anche LazioNews24 vi racconterà la sfida tramite diversi contenuti live e video sia nel pre, durante e nel post del match che vedrà la Lazio cercare la terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti contro Bologna e Genoa.

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