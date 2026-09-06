Visite e firma blindata! La Lazio accoglierà oggi Leite: è in arrivo a Roma

Scatta l’ora di Diogo Leite! Oggi i test d’idoneità prima del lungo legame fino al 2029: tutti i dettagli emersi

Le manovre del mercato estivo regalano un rinforzo di primissimo piano per la retroguardia del club biancoceleste, che decide di pescare con decisione tra i profili a parametro zero per blindare il reparto arretrato. La Lazio ha infatti accelerato i contatti decisivi, mettendo sul piatto una proposta economica e progettuale estremamente concreta che ha convinto il difensore a sposare la causa capitolina. La giornata odierna segna il momento clou dell’operazione, con l’arrivo del calciatore nella Capitale per sottoporsi all’iter burocratico delle consuete visite mediche di rito. Stando a quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il ragazzo è in arrivo a Roma in questi istanti.

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I dettagli dell’accordo e la durata del contratto per Diogo Leite

L’affare imbastito dalla dirigenza della Lazio si basa su solide fondamenta economiche e temporali per garantire stabilità alla squadra. Il nuovo rinforzo difensivo firmerà un contratto che lo legherà ai colori biancocelesti fino al 2029, percependo una cifra di 1,8 milioni di euro all’anno. Un investimento importante che testimonia la volontà del club di assicurarsi un elemento di sicuro affidamento internazionale, capace di garantire fisicità, esperienza e un rendimento costante nel corso delle prossime stagioni del campionato di Serie A.

L’inserimento lampo della Lazio e l’attesa dei tifosi per Diogo Leite

La trattativa condotta sottotraccia dagli uomini mercato della Lazio ha bruciato la concorrenza di altri club interessati al profilo del centrale, dimostrando grande tempismo e abilità negoziale. Ora per Diogo Leite è tempo di bagnare l’inizio di questa nuova avventura italiana con il massimo dell’impegno, mettendosi subito a disposizione dello staff tecnico e dei nuovi compagni. La tifoseria biancoceleste attende con trepidazione il comunicato ufficiale della società per celebrare l’arrivo del nuovo baluardo difensivo, pronto a dare battaglia sul campo per conquistare un posto da titolare inamovibile nello scacchiere tattico!