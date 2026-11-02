Sutalo celebra la reazione del gruppo: «L’abbiamo ribaltata insieme. Che squadra!» – FOTO – Lazio News 24

Josip Sutalo, difensore della Lazio, ha commentato l’importante vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro il Cagliari nella 10a giornata di Serie A

Un momento magico ed entusiasmante continua a travolgere l’ambiente biancoceleste, culmine di un percorso d’inizio stagione da incorniciare. La Lazio ha conquistato la vetta solitaria della graduatoria grazie alla splendida e sofferta affermazione casalinga ottenuta allo stadio Olimpico contro il Cagliari. Una gara cominciata in salita ma ribaltata con carattere e qualità nella seconda frazione di gioco, confermando la forza mentale di un gruppo coeso e guidato con determinazione dalla propria guida tecnica. I tre punti incamerati permettono al club capitolino di guardare tutti dall’alto in basso, accendendo la passione incontenibile della piazza.

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L’esultanza social di Sutalo per il carattere della Lazio

A testimoniare il clima di grande unione e l’entusiasmo che si respira all’interno dello spogliatoio ci ha pensato direttamente Josip Sutalo. Il difensore croato, tra i baluardi del reparto arretrato nella battaglia contro i sardi, ha voluto affidare ai propri canali social ufficiali un messaggio carico di orgoglio per celebrare l’impresa collettiva e la conquista del primato. Condividendo l’emozione della partita, il centrale ha esaltato la capacità della squadra di non disunirsi nei momenti complessi dell’incontro: «L’abbiamo ribaltata insieme. Che squadra!», ha scritto su Instagram il calciatore per sottolineare l’importanza dell’unione d’intenti e del lavoro svolto sul rettangolo verde.

Lo spirito di squadra come arma vincente della Lazio ù

Le parole condivise dal centrale rispecchiano fedelmente l’identità che sta caratterizzando il cammino della squadra biancoceleste. Sotto la gestione di Gennaro Gattuso, il gruppo ha dimostrato una fame di vittorie e uno spirito di sacrificio non comuni, capaci di fare la differenza sia nelle prestazioni dei singoli sia nell’atteggiamento generale. Con la sosta alle porte e la leadership solitaria in tasca, l’obiettivo prioritario del collettivo sarà quello di mantenere alta la concentrazione, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e dando continuità a una cavalcata che sta regalando emozioni straordinarie a tutto il popolo laziale.