Taylor fa gola alla Premier League! Lotito fissa il prezzo: servono 40 milioni per strapparlo ai biancocelesti

Calciomercato Lazio, Kenneth Taylor continua a crescere sotto la guida di Gennaro Gattuso: il centrocampista olandese attira l’interesse della Premier League

La Lazio si gode la crescita di Kenneth Taylor, diventato uno degli elementi più importanti nello scacchiere tattico di Gennaro Gattuso. Il centrocampista classe 2002 sta trovando continuità di rendimento e le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Il suo percorso di crescita avrebbe infatti attirato l’attenzione di diversi club europei, soprattutto in Premier League, dove alcune società starebbero monitorando con interesse la sua situazione.

Arrivato dall’Ajax per una cifra di poco superiore ai 17 milioni di euro, Taylor rappresenta un investimento importante per il presente e il futuro della formazione capitolina. Il suo valore è già aumentato sensibilmente e il presidente Claudio Lotito avrebbe fissato una valutazione di 40 milioni di euro per prendere in considerazione un’eventuale partenza.

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Taylor convince Gattuso: l’olandese è sempre più importante

La crescita di Kenneth Taylor è uno degli aspetti positivi dell’avvio di stagione biancoceleste. Sotto la gestione di Gattuso, il centrocampista sta riuscendo a esprimere con maggiore continuità le proprie qualità, diventando una risorsa preziosa per gli equilibri della squadra.

La capacità di partecipare alla costruzione del gioco, accompagnare la manovra offensiva e garantire dinamismo in mezzo al campo rende l’olandese un elemento particolarmente interessante. Caratteristiche che si sposano con le richieste dell’allenatore, il quale ha costruito una squadra intensa, aggressiva e capace di sviluppare rapidamente le proprie azioni.

La Premier League osserva Taylor: possibili offerte in arrivo

Le prestazioni del centrocampista avrebbero acceso i riflettori di diverse società della Premier League. Il campionato inglese potrebbe rappresentare una destinazione interessante per un giocatore con le sue caratteristiche, soprattutto considerando la capacità di abbinare qualità tecnica e intensità.

La Lazio, dal canto suo, non avrebbe intenzione di privarsi facilmente di un calciatore che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico.

Calciomercato Lazio, Lotito chiede 40 milioni!

Il prezzo del cartellino di Taylor è salito fino a 40 milioni di euro, una valutazione decisamente superiore alla cifra investita per acquistarlo dall’Ajax. Qualora arrivasse un’offerta di questa entità, la società di Lotito potrebbe trovarsi davanti a una scelta importante: monetizzare la crescita del centrocampista oppure trattenerlo per continuare a rafforzare il progetto di Gattuso.

Per il momento, Taylor resta una pedina importante della Lazio, ma il suo rendimento potrebbe renderlo uno dei nomi più chiacchierati delle prossime sessioni di calciomercato. La valutazione di 40 milioni attribuita a Lotito resta comunque un’indiscrezione, non una richiesta ufficialmente confermata dalla società.