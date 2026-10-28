Rinnovo Isaksen, adesso si può! Contatti tra le parti per il prolungamento fino al 2030 – Lazio News 24

Rinnovo Isaksen, l’esterno danese ha convinto tutti. Sono in corso i contatti esplorativi tra l’entourage del giocatore e la Lazio per il prolungamento fino al 2030

La freccia di Formello non ha intenzione di fermarsi. Dopo un avvio di stagione vissuto da assoluto protagonista e una serie di prestazioni da incorniciare, l’esterno offensivo Gustav Isaksen è diventato il vero e proprio valore aggiunto della Lazio, capace di trascinare i compagni a suon di reti e giocate decisive. Un rendimento straordinario che non è passato inosservato agli occhi della dirigenza, pronta ora a blindare il proprio gioiello con un prolungamento contrattuale di peso.

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Lazio e l’esplosione di Isaksen: tre gol e un impatto devastante

Il momento di forma attraversato dal laterale d’attacco sta sbalordendo gli addetti ai lavori e infiammando la tifoseria. Nelle ultime quattro uscite ufficiali, Isaksen ha timbrato il cartellino per tre volte, impreziosendo il suo score con un assist vincente e vedendosi annullare un’altra rete per una questione di centimetri nella recente sfida contro il Parma. Una continuità di rendimento e una pericolosità offensiva costante che hanno cambiato volto all’attacco biancoceleste, rendendolo imprevedibile e letale nelle ripartenze.

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Lazio e la Strategia di Mercato: Contatti Avviati per Blindare il Talento

Viste le premesse e l’interesse crescente da parte di diversi club europei, la società non vuole correre rischi ed è passata concretamente all’azione. Come svelato dalle indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, sarebbero già andati in scena i primi contatti esplorativi tra la dirigenza della Lazio e l’entourage del calciatore per discutere il prolungamento dell’attuale contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2028.

Lazio e futuro a lungo termine: l’idea del rinnovo fino al 2030

L’intenzione della società biancoceleste è quella di premiare la crescita esponenziale del ragazzo con un prolungamento biennale, spingendo la nuova scadenza fino al 2030, accompagnata da un meritato adeguamento dell’ingaggio. Un attestato di stima fortissimo che suggella l’inizio di stagione trionfale di Gustav Isaksen e blinda un pilastro fondamentale per il presente e il futuro della Lazio.