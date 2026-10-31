Inter Lazio Women, Grassadonia dovrà rinunciare a due giocatrici: out Holmstrom e Főrdos – Lazio News 24

Inter Lazio Women, in vista del match in programma domani alle 12.30 il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a Holmstrom e Beatrix Főrdos

Il cammino della compagine biancoceleste nel massimo campionato nazionale di calcio femminile si appresta a vivere un capitolo di altissima tensione agonistica ed emotiva. Nella giornata di domenica 1° novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 12:30, la Lazio Women scenderà sul terreno di gioco per affrontare l’Inter in un match valevole per la nuova giornata della Serie A femminile. La formazione capitolina, attualmente ancora alla ricerca della sua primissima vittoria in questo campionato, è chiamata a compiere una vera e propria impresa sportiva in trasferta per invertire un trend fin qui avaro di soddisfazioni e regalare una svolta decisiva alla propria stagione.

Ultimissime Lazio LIVE: novità sul rinnovo di Isaksen, nessun turnover contro il Cagliari

Il quadro dell’infermeria in vista dell’Inter

Nonostante le difficoltà incontrate fin qui sul rettangolo verde, il tecnico Gianluca Grassadonia può almeno sorridere per la situazione del gruppo a sua disposizione. In vista del difficile impegno in terra lombarda, l’allenatore biancoceleste potrà contare praticamente sull’intera rosa, avendo recuperato quasi tutti gli elementi chiave dopo le recenti noie fisiche. Un’ottima notizia per la gestione tattica delle energie, soprattutto considerando l’altissimo livello tecnico e fisico dell’avversario che le capitoline si troveranno di fronte in questo match domenicale.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Le uniche assenze della Lazio Women: fuori Holmstrom e Beatrix Főrdos

Le uniche vere note negative per il mister riguardano due defezioni dell’ultima ora che costringeranno lo staff a ridisere parzialmente le rotazioni. La Lazio Women dovrà infatti fare a meno dell’attaccante Holmstrom, costretta a dare forfait a causa di un fastidioso virus influenzale che l’ha messa ko alla vigilia della partenza, e di Beatrix Főrdos, anch’essa indisponibile. Ciononostante, il resto della squadra risponde presente e Gianluca Grassadonia ha preparato nei minimi dettagli la strategia per imbrigliare le nerazzurre e tentare il colpaccio all’ora di pranzo.