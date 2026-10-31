Lazio Cagliari, niente turnover: Provstgaard torna in difesa al fianco di Sutalo – Lazio News 24

Lazio Cagliari, nessun turnover per Gennaro Gattuso! Il tecnico biancoceleste rilancia Provstgaard dal 1′ al fianco di Sutalo al centro della difesa contro i rossoblù

L’entusiasmo della piazza biancoceleste prosegue a ritmi elevatissimi. Domani lo stadio Olimpico sarà il teatro del match tra la Lazio capolista e il Cagliari, valido per la decima giornata del campionato di Serie A. La formazione guidata da Gennaro Gattuso, galvanizzata da un periodo di forma straordinario e dalla testa della classifica condivisa, ha tutta l’intenzione di confermarsi contro la compagine sarda per dare un ulteriore segnale di forza al campionato. L’allenatore calabrese pretenderà la massima attenzione dai suoi uomini, consapevole delle insidie nascoste in una partita apparentemente favorevole ma ricca di insidie tattiche.

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Il rientro di Provstgaard al fianco di Sutalo

Le principali novità per la formazione capitolina riguardano l’assetto del reparto arretrato, chiamato a garantire la consueta solidità di fronte agli attacchi avversari. Al centro della difesa biancoceleste si va verso il rientro a pieni ranghi del giovane talento Oliver Provstgaard, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo la gestione delle ultime uscite. Il centrale danese dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto al fianco di Josip Sutalo, ricostruendo una coppia difensiva di grande stazza e affidabilità, elemento chiave nella strategia di Gattuso per neutralizzare i pericoli portati dalla truppa rossoblù.

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Missione vittoria per confermarsi in classifica

La scelta di confermare i titolarissimi dimostra come l’ambiente non voglia correre alcun rischio di sottovalutare l’impegno. La squadra sarda guidata da Fabio Pisacane arriverà a Roma ferita da tre stop consecutivi e affamata di punti riscatto, motivo per cui la formazione biancoceleste dovrà approcciare la sfida con massima concentrazione e ritmo elevato fin dai primi minuti. Mantenere l’aggressività tattica e la compattezza tra i reparti permetterà ai capitolini di mettere un altro tassello fondamentale in un avvio di stagione che sta andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia.

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