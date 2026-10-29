Mattei sul prossimo mercato: «Gattuso speri che non si ceda! Per Lotito conta l’aspetto economico, dopo quello tecnico» – Lazio News 24

Il giornalista Stefano Mattei ha parlato della situazione relativa al mercato in casa Lazio in vista della sessione invernale in programma a gennaio. Le dichiarazioni

L’avvio di stagione della Lazio guidata da Gennaro Gattuso sta superando ogni più rosea aspettativa. Nelle prime nove giornate di Serie A, il club biancoceleste si trova in piena corsa per la vetta della classifica, contendendosi il primo posto punto su punto con l’Inter. La mano del tecnico calabrese ha dato un’identità forte e determinazione a un gruppo coeso, capace di regalare prestazioni entusiasmanti ai propri sostenitori. Tuttavia, a fare da contraltare al momento di grazia sul campo è il contesto economico societario, che rischia di intrecciarsi inevitabilmente con la pianificazione della sessione di trasferimenti invernale.

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L’analisi di Mattei sulla gestione di Lotito

A tracciare un quadro nitido e analitico della situazione in casa laziale è stato il giornalista Stefano Mattei, intervenuto a Radiosei. Nel suo commento, il giornalista ha evidenziato come le dinamiche aziendali del presidente Claudio Lotito seguano da anni una linea ben definita e rigorosa:

«Io guardo sempre lo storico della Lazio e la gestione-Lotito è un libro aperto. Lo scorso gennaio sono partiti Castellanos e Guendouzi perché la Lazio aveva bisogno di soldi, la stessa cosa è accaduta in estate. Ora il dato è accentuato perché c’è il calo della biglietteria e degli abbonamenti. Pensare ad un aumento di capitale è come aspettarsi la neve a ferragosto, quindi davanti a qualche offerta credo sia inevitabile aspettarsi qualche cessione e con la Lazio prima in classifica offerte arriveranno». 🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

La divergenza di obiettivi tra la panchina e la presidenza

L’analisi di Mattei mette in luce la profonda differenza di prospettiva tra la guida tecnica e la proprietà in vista della riapertura delle liste di trasferimento. Se da un lato Gattuso confida nella stabilità dell’organico per continuare a coltivare ambizioni di alta classifica, la priorità dirigenziale resta focalizzata sulla sostenibilità e sull’equilibrio dei conti:

«La differenza tra Gattuso e gli altri allenatori è che a gennaio gli altri penseranno a chi prendere, lui dovrà sperare che non gli vendano nessuno. Per Lotito l’aspetto principale è quello economico, quello tecnico è secondario».