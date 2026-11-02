Lazio al vertice, la firma di Noslin: «Piedi a terra e fede in ogni sfida» – FOTO – Lazio News 24

Tijjani Noslin, attaccante biancoceleste, ha commentato sui social l’importante vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Cagliari allo stadio Olimpico

La cavalcata della Lazio in cima alla classifica si arricchisce di un altro capitolo fondamentale, firmato in calce dal talento e dalla determinazione di Tijjani Noslin. Nell’ultimo e combattuto incontro di campionato che ha visto i biancocelesti ribaltare lo svantaggio iniziale contro il Cagliari, l’attaccante olandese si è rivelato un fattore determinante per le sorti del match. Sua è stata infatti l’invenzione su assist a servire il gol del momentaneo pareggio, in una prestazione totale fatta di sacrificio, allunghi devastanti e qualità tecnica. Una gara a tutto tondo, esattamente di quelle che il tecnico Gennaro Gattuso ama sottolineare e applaudire pubblicamente a fine partita.

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Il messaggio social di Noslin

Al termine della sfida dell’Olimpico, comprensibilmente entusiasta per il risultato collettivo ma concentrato sugli obiettivi futuri, il giocatore ha affidato ai propri canali social ufficiali una riflessione ricca di maturità. L’olandese ha voluto tracciare la rotta che tutto lo spogliatoio intende seguire da qui in avanti, invitando l’ambiente a non farsi travolgere dall’euforia del primato in classifica: «Piedi a terra dopo ogni vittoria, mantenendo la fede in ogni sfida», ha dichiarato l’esterno d’attacco, sottolineando l’importanza dell’umiltà nel percorso di crescita della squadra.

Il ruolo di Noslin

Le parole e le prestazioni scritte sul campo da Noslin confermano quanto il classe 1999 sia diventato un perno insostituibile nello scacchiere tattico disegnato da Gattuso. La capacità di incidere nei momenti chiave della partita, unita a un atteggiamento mentale impeccabile, sta consentendo al calciatore di compiere un salto di qualità definitivo. Con la squadra biancoceleste proiettata al vertice del torneo, la lucidità del gruppo e l’esplosività dei suoi uomini offensivi rappresentano la garanzia principale per continuare a sognare in grande nelle prossime uscite di campionato.