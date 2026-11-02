Dele-Bashiru gongola: «Grande battaglia di squadra per rimontare un match difficile. 3 punti» – FOTO – Lazio News 24

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, gongola sui social dopo la brillante vittoria ottenuta contro il Cagliari allo stadio Olimpico. Il commento

Una notte da incorniciare per la Lazio, capace di conquistare non soltanto l’intera posta in palio ma anche il primato solitario in classifica. Impegnato nella sfida casalinga dello stadio Olimpico contro il Cagliari, il gruppo capitolino ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie prima di avere la meglio sugli avversari. Sotto di un gol per via della marcatura siglata in avvio da M’Bala Nzola, la squadra non si è scomposta e ha costruito una reazione veemente nella ripresa. A ribaltare definitivamente il parziale ci hanno pensato le reti di Gustav Isaksen e di Andrea Pinamonti, che hanno fissato il punteggio sul definitivo 2-1, regalando tre punti pesantissimi per le ambizioni del club.

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L’esultanza social e le parole di Fisayo Dele-Bashiru dopo il match

Il successo conquistato con i denti e con il carattere ha scatenato la gioia incontenibile di tutto lo spogliatoio biancoceleste, desideroso di condividere l’entusiasmo della vetta anche con i propri sostenitori. Tra i protagonisti scesi in campo a lottare su ogni pallone c’è anche Fisayo Dele-Bashiru, che ha voluto affidare ai propri canali social ufficiali la riflessione sull’andamento della delicata contesa contro i sardi. Il centrocampista ha sottolineato la durezza della battaglia sportiva vissuta sul rettangolo verde, esaltando la compattezza del gruppo nel ribaltare una situazione che si era fatta complessa: «Grande battaglia di squadra per rimontare un match difficile. 3 punti», ha scritto il calciatore per celebrare il trionfo.

Prospettive e sogni di gloria della Lazio dopo il primato in classifica

L’affermazione ottenuta all’Olimpico rappresenta molto più di una semplice vittoria stagionale, certificando la maturità e la consapevolezza acquisite dalla squadra in questo avvio di torneo. La capacità di soffrire, di ricompattarsi nei momenti di difficoltà e di ribaltare il risultato contro un avversario ostico come la formazione di Pisacane testimonia la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico. Con il primato in solitaria conquistato grazie ai gol dei suoi attaccanti e alla solidità di elementi chiave come Dele-Bashiru, la compagine biancoceleste si candida ufficialmente a vivere un ruolo da assoluta protagonista, infiammando l’entusiasmo di una tifoseria che ora ha legittimamente diritto di sognare in grande.