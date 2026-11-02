Pinamonti ritrova il gol grazie a Pedraza: un’intesa che porta ancora punti a Gattuso – Lazio News 24

Il nuovo attaccane laziale firma il 2-1 contro il Cagliari e regala a Gennaro Gattuso il primato solitario in Serie A: decisiva ancora una combinazione con Pedraza

La Lazio continua a vincere e si gode un altro protagonista del suo straordinario avvio di stagione: Andrea Pinamonti. L’attaccante biancoceleste ha realizzato il gol decisivo nella sfida contro il Cagliari, permettendo alla formazione di Gennaro Gattuso di completare la rimonta e conquistare tre punti fondamentali nella corsa ai vertici della classifica. Il 2-1 maturato domenica 1° novembre allo Stadio Olimpico ha infatti consentito ai capitolini di raggiungere quota 28 punti dopo dieci giornate, portandosi da soli al comando della Serie A. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, a rendere ancora più interessante la marcatura di Pinamonti è la collaborazione con Alfonso Pedraza, protagonista dell’assist vincente proprio come in occasione del primo gol stagionale dell’attaccante.

L’ex Sassuolo firma la rimonta: il gol contro il Cagliari vale il primato

La partita contro il Cagliari non era cominciata nel migliore dei modi per la Lazio, sorpresa dal vantaggio rossoblù realizzato da M’Bala Nzola al 21′. La formazione di Gattuso ha però trovato la forza di reagire, ristabilendo l’equilibrio al 36′ grazie a Gustav Isaksen.

Nella ripresa, il tecnico è stato costretto a modificare l’attacco dopo il problema muscolare accusato da Mattia Zaccagni, sostituito da Andrea Pinamonti. Una scelta obbligata che si è rivelata decisiva. All’83’, infatti, l’ex attaccante del Sassuolo ha trovato il colpo di testa vincente, completando la rimonta biancoceleste.

L’azione è nata da un pallone messo in area da Isaksen, successivamente rimesso al centro da Pedraza e trasformato in gol da Pinamonti. Una rete pesantissima, che ha permesso alla Lazio di sfruttare anche la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, conquistando la vetta solitaria della classifica.

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Pinamonti e Pedraza: un’intesa che si ripete anche contro il Cagliari

Tra gli aspetti più interessanti della rete decisiva spicca il contributo di Alfonso Pedraza, ancora una volta determinante nella costruzione di un gol di Andrea Pinamonti. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, infatti, anche in occasione della prima marcatura stagionale dell’attaccante l’ultimo passaggio era arrivato proprio dai piedi del calciatore spagnolo.

Una coincidenza interessante, che sottolinea la capacità dei due giocatori di trovarsi nelle situazioni offensive più importanti. Contro il Cagliari, Pedraza ha seguito lo sviluppo dell’azione sulla sinistra, riuscendo a rimettere il pallone al centro dell’area dove Pinamonti si è fatto trovare pronto.

L’attaccante tiene i piedi per terra: «Pensiamo a una partita alla volta»

Nonostante l’importanza della vittoria e il primo posto solitario, Andrea Pinamonti ha preferito mantenere un atteggiamento prudente nelle dichiarazioni successive alla partita.

L’attaccante ha sottolineato come la squadra debba concentrarsi soprattutto sul lavoro quotidiano, evitando di lasciarsi condizionare dall’attuale posizione in classifica.

SULLA CLASSIFICA – «Non la guardiamo, pensiamo a una partita e a un allenamento alla volta».

Un messaggio che evidenzia la volontà di proseguire il percorso intrapreso senza modificare l’approccio alle prossime sfide. La formazione biancoceleste ha conquistato nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate, facendo registrare il miglior avvio di campionato della propria storia.