Šutalo felice: «La mia prima partita con questa maglia! Forza Lazio» – FOTO

Josip Šutalo, giocatore della Lazio, ha fatto il suo esordio in maglia biancoceleste! La gioia che ne traspare

Il rettangolo verde dello stadio Olimpico ha fatto da palcoscenico a un debutto di spessore assoluto nel corso della quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Nel match andato in scena tra la Lazio e il Milan, conclusosi con un pareggio per 2-2, i riflettori si sono accesi inevitabilmente sul nuovo innesto della retroguardia capitolina. Josip Šutalo ha vissuto la sua prima notte da titolare in maglia biancoceleste, rispondendo presente in una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà e bagnando così la sua prima presenza ufficiale nel massimo campionato italiano!

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La chiamata d’emergenza e l’esordio di Josip Šutalo nella Lazio

La prima apparizione in maglia biancoceleste per il centrale croato è arrivata in circostanze particolarmente delicate, dettate dalle contingenze tattiche della vigilia. Chiamato a sostituire forzatamente il compagno di reparto Doekhi al centro della linea difensiva, Josip Šutalo ha dimostrato grande personalità e tempismo negli interventi, reggendo l’urto dei rossoneri. La dirigenza della Lazio e lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso hanno seguito con trepidazione la prova del difensore, chiamato a blindare la retroguardia in un match fondamentale per le ambizioni stagionali del club.

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La gioia social e le emozioni di Josip Šutalo dopo il debutto in Serie A

Smaltite le scorie e l’adrenalina della grande sfida dell’Olimpico, il protagonista di serata ha voluto condividere tutta la sua emozione direttamente con i tifosi attraverso i canali digitali. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, Josip Sutalo ha pubblicato alcuni scatti significativi della partita, corredati da pensieri carichi di entusiasmo per il battesimo nel campionato italiano e per l’esordio con la Lazio. Un segnale forte di attaccamento alla maglia e di totale integrazione nel gruppo, in attesa di confermare le ottime impressioni sul campo anche nei prossimi impegni ufficiali della squadra.