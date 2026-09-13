Disavventura per l’ex giocatore della Lazio, paura Maldini: incidente a Milano

Daniel Maldini, ex giocatore della Lazio passato in estate al Cagliari, è stato coinvolto in un incidente stradale nella nottata. La ricostruzione

Momenti di apprensione per Daniel Maldini, protagonista di una disavventura nella mattinata di oggi a Milano. L’ex giocatore della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella periferia nord del capoluogo lombardo, ma gli accertamenti effettuati successivamente hanno escluso conseguenze fisiche rilevanti.

Dopo l’impatto, il giocatore è stato accompagnato in ospedale per effettuare alcuni controlli precauzionali. La situazione, però, è apparsa subito meno preoccupante rispetto alle prime ore di apprensione: gli esami medici hanno infatti confermato l’assenza di problemi significativi e Maldini ha potuto lasciare rapidamente la struttura sanitaria.

A fornire ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante rossoblù è stato il suo legale, l’avvocato Danilo Buongiorno, attraverso una nota ufficiale nella quale ha chiarito lo stato di salute del calciatore.

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Maldini, il comunicato dell’avvocato sulle condizioni del giocatore

Le rassicurazioni sulle condizioni di Daniel Maldini sono arrivate direttamente dalle parole del suo avvocato. Dopo il trasferimento al pronto soccorso, il calciatore è stato sottoposto agli accertamenti necessari prima di fare ritorno a casa.

«Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute», ha comunicato Danilo Buongiorno.

Un aggiornamento che ha permesso di tranquillizzare l’ambiente vicino al giocatore e al Cagliari, dopo le ore di incertezza seguite all’incidente avvenuto a Milano.

Nessuna lesione dopo gli esami in ospedale

Il legale del calciatore ha voluto poi ribadire ulteriormente la totale assenza di conseguenze fisiche per Daniel Maldini, chiarendo che l’incidente non ha provocato danni importanti.

«Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione, tantomeno grave», ha aggiunto Buongiorno nella nota diffusa dopo gli accertamenti. La vicenda si è quindi conclusa con un esito positivo per l’attaccante del Cagliari, che ha potuto fare ritorno alla propria abitazione senza la necessità di ulteriori interventi medici.

Per Maldini si tratta dunque soltanto di un grande spavento, con le condizioni di salute che non destano preoccupazioni. Il giocatore potrà ora concentrarsi nuovamente sugli impegni sportivi con la maglia rossoblù dopo aver ricevuto le rassicurazioni degli specialisti e del proprio entourage.