Cancellieri, era chiusa la trattativa con il Parma: poi il dietrofront e il sacrifio di Dia. Il retroscena

Cancellieri, la trattativa con il Parma era stata chiusa sulla base di 5 milioni di euro. Poi il dietrofront della Lazio e il sacrificio di Dia

Le dinamiche del calciomercato sanno regalare colpi di scena clamorosi e la storia recente in casa Lazio ne è la dimostrazione perfetta. Nei minuti finali della sessione estiva, la dirigenza romana aveva ormai perfezionato la cessione di Matteo Cancellieri. Come rivelato da Alfredopedulla.com, l’accordo con il Parma era stato chiuso sulla base di 5 milioni di euro, complice un contratto in scadenza nel prossimo giugno senza margini di rinnovo.

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La decisione della Lazio di puntare su Cancellieri

Quando il trasferimento sembrava ormai formalizzato, la dirigenza biancoceleste ha effettuato un’improvvisa ed estemporanea retromarcia. Per evitare di vanificare il lavoro svolto durante la preparazione estiva, l’area tecnica ha scelto di trattenere l’esterno offensivo, preferendo piuttosto il sacrificio di Boulaye Dia. Una scommessa forte, mirata a garantire continuità al progetto tattico della squadra.

La risposta di Cancellieri per trascinare la Lazio

La risposta del campo non si è fatta attendere. Nel big match disputato contro il Milan, Cancellieri è stato schierato titolare e ha ripagato la fiducia con una prestazione da protagonista assoluto nel primo tempo, coronata dal gol del momentaneo vantaggio. Una rete da applausi che trasforma un potenziale addio in una risorsa preziosa per la stagione della Lazio.