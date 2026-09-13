Gattuso recupera uomini per il Venezia, Dele-Bashiru verso il rientro. Nulla da fare per Rovella

Gennaro Gattuso può ricevere dei regali dal proprio staff medico in vista della partita della sua Lazio contro il Venezia. Le novità su Dele-Bashiru

La Lazio guarda avanti dopo il pareggio contro il Milan e prepara la prossima sfida di campionato contro il Venezia, ultimo appuntamento prima della pausa dedicata alle Nazionali. In casa biancoceleste l’attenzione è rivolta soprattutto alla gestione delle energie e al recupero di alcuni giocatori che potrebbero tornare a disposizione di Gennaro Gattuso.

Il tecnico della Lazio spera infatti di recuperare alcune pedine importanti per la prossima partita, con l’obiettivo di ampliare le soluzioni a disposizione e affrontare al meglio un match importante prima dello stop.

Tra i giocatori che potrebbero rientrare c’è Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano proverà a smaltire il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo e lo staff medico farà un tentativo per renderlo disponibile già contro il Venezia. Nel caso in cui non dovesse arrivare il via libera, il suo ritorno sarebbe programmato dopo la sosta.

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Doekhi vuole esserci contro il Venezia

Un’altra situazione monitorata con attenzione riguarda Danilho Doekhi. Il difensore olandese, dopo l’operazione alla mano effettuata venerdì, punta a ridurre i tempi di recupero per poter scendere in campo già nella prossima sfida della Lazio.

Il centrale proverà a sfruttare l’utilizzo di un tutore per superare il problema e mettersi a disposizione di Gattuso. La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni, valutando le condizioni del giocatore e la sua capacità di allenarsi regolarmente.

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Lazio, tempi più lunghi per Rovella e Marusic

Diverso invece il quadro relativo a Nicolò Rovella e Adam Marusic. Per entrambi i giocatori della Lazio i tempi di recupero sono più lunghi rispetto ai compagni e il rientro non dovrebbe avvenire nell’immediato.

Secondo le tempistiche previste, il ritorno dei due biancocelesti è atteso per la metà di ottobre. Gattuso dovrà quindi fare affidamento sulle altre soluzioni presenti in rosa nelle prossime settimane, in attesa di poter nuovamente contare su due elementi di esperienza.

La sfida contro il Venezia diventa così un appuntamento importante anche per valutare la condizione generale della squadra e capire quali giocatori potranno dare il proprio contributo prima della pausa. In casa Lazio l’obiettivo è arrivare alla sosta con più certezze e con qualche recupero in più a disposizione.