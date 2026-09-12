Ex Lazio, dove sono finiti? Tutte le nuove destinazioni dopo l’addio alla Capitale

Ex Lazio, vi riportiamo il quadro dei giocatori che nel corso dell’ultima estate hanno scelto di lasciare la Capitale per rilanciarsi altrove

La rivoluzione estiva ha cambiato profondamente il volto della Lazio, tra nuovi acquisti, cessioni importanti e giocatori che hanno salutato Formello dopo diverse stagioni. Ecco dove sono ripartiti alcuni degli ex biancocelesti più conosciuti, tra nuove avventure in Serie A, trasferimenti all’estero e occasioni ancora da trovare.

Provedel, Gila e Romagnoli cambiano scenario

Tra i giocatori che hanno lasciato la Lazio c’è Ivan Provedel, protagonista in biancoceleste nelle ultime stagioni. Il portiere ha scelto di restare in Serie A trasferendosi all’Inter, dove però ha deciso di ricoprire un ruolo diverso rispetto al passato, accettando una posizione da alternativa alle spalle di Josep Martinez.

Un cambiamento importante ha riguardato anche il reparto difensivo. La coppia centrale della Lazio è stata completamente rinnovata, con due addii significativi. Mario Gila ha infatti salutato Roma per iniziare una nuova esperienza con il Milan, mentre Alessio Romagnoli ha scelto di lasciare la Serie A per trasferirsi in Qatar, dove ha firmato con l’Al-Sadd. Due percorsi differenti per due difensori che hanno avuto un ruolo importante nella squadra biancoceleste negli ultimi anni.

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Ex Lazio: Hysaj e Gigot ancora alla ricerca di una squadra

Non tutti gli ex giocatori della Lazio hanno già trovato una nuova sistemazione. È il caso di Elseid Hysaj, che dopo la scadenza del contratto con il club biancoceleste è rimasto svincolato.

Il terzino albanese, arrivato alla Lazio nel 2021, è ora alla ricerca di una nuova opportunità per proseguire la propria carriera. Stessa situazione per Samuel Gigot, che ha risolto il proprio rapporto con la società capitolina e si trova attualmente senza squadra.

Il difensore francese aveva rappresentato una soluzione di esperienza per la retroguardia biancoceleste (limitato spesso dagli infortuni), ma ora valuta le prossime possibilità offerte dal mercato degli svincolati.

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Basic al Venezia, Maldini riparte dal Cagliari

Tra i centrocampisti che hanno salutato la Lazio c’è Toma Basic, che dopo il mancato rinnovo ha trovato una nuova destinazione in Serie A. Il croato ha infatti accettato la proposta del Venezia, formazione neopromossa che punta sulla sua esperienza e sulle sue caratteristiche in mezzo al campo.

Situazione diversa invece per Pedro. L’attaccante spagnolo, dopo aver lasciato la Lazio, è ancora svincolato. Nonostante l’età e una carriera ricca di successi, il classe ’87 continua ad attirare l’interesse di alcune società spagnole, pronte a puntare sulla sua qualità e sulla sua esperienza a parametro zero.

Ha già trovato una nuova casa invece Daniel Maldini. Dopo il mancato riscatto da parte della Lazio e il ritorno all’Atalanta, il trequartista ha scelto il Cagliari per rilanciarsi. L’avventura in Sardegna è iniziata nel migliore dei modi: Maldini è infatti già riuscito a lasciare il segno, trovando il gol nella sfida salvezza contro il Lecce.

Il mercato estivo ha quindi ridisegnato il futuro di numerosi ex protagonisti della Lazio. Alcuni hanno cambiato maglia in Serie A, altri hanno scelto campionati esteri, mentre altri ancora aspettano l’occasione giusta per tornare protagonisti.