Arbitro Torino Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 13a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Torino Lazio sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. La designazione completa:
ARBITRO: CHIFFI
1^ ASSISTENTE: CECCONI
2^ ASSISTENTE: LO CICERO
4^ UOMO: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
ASSISTENTE VAR: PEZZUTO
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