Supercoppa, Giovinco: «Mi aspetto equilibrio, spero vinca la Juve»

Supercoppa, sarà presente allo stadio per assister alla finale tra Juventus e Lazio anche l’ex bianconero Giovinco

Ormai è di casa a Ryiad Sebastian Giovinco che domani sera sarà sugli spalti in vista della finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Ecco le sue parole in merito in un’intervista rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

«Una bella partita tra una squadra che da 8 anni è la migliore in Italia e un’altra che sta facendo un campionato importante. Mi aspetto equilibrio, mi auguro di vedere una bella partita anche se spero vinca la Juve. I giocatori decisivi? Sarei scontato se dicessi Ronaldo e Immobile“.»