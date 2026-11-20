Lazio, Andrea Stramaccioni promuove il lavoro di Gattuso e individua in Pedraza e Noslin due risorse fondamentali per il futuro dei biancocelesti

La Lazio continua a raccogliere consensi grazie allo straordinario percorso intrapreso in questa prima parte della stagione 2026-2027. La formazione allenata da Gennaro Gattuso ha conquistato la vetta della classifica attraverso prestazioni convincenti, dimostrando una crescita significativa sotto il profilo tecnico, tattico e mentale.

Tra coloro che hanno voluto sottolineare i meriti dei biancocelesti figura anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per analizzare il rendimento delle principali protagoniste della Serie A.

L’ex tecnico nerazzurro ha espresso un giudizio particolarmente positivo sul cammino della squadra capitolina, respingendo implicitamente l’idea che gli ottimi risultati ottenuti possano essere frutto della casualità. «Io sono convinto che questa squadra meriti tutti i punti che ha, frutto di prestazioni serie e convincenti».

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Lazio, la vittoria contro la Juventus e i meriti di Gattuso

Un passaggio fondamentale nella crescita della squadra è stato sicuramente il successo ottenuto contro la Juventus. Una vittoria che, secondo Stramaccioni, ha permesso ai giocatori di acquisire maggiore fiducia nei propri mezzi e di consolidare la consapevolezza di poter competere ad altissimi livelli.

«La vittoria allo Stadium ha dato consapevolezza. Di certo Gattuso sta dimostrando agli scettici che al consueto temperamento ha unito le idee di gioco. Questa Lazio vince giocando in maniera propositiva».

Il riferimento a Gattuso è particolarmente significativo. L’allenatore, spesso associato soprattutto alla propria determinazione caratteriale, sta ricevendo apprezzamenti anche per l’identità tattica costruita nella Capitale. Un calcio propositivo che, nelle parole dell’ex tecnico, rappresenta uno degli elementi distintivi di questa Lazio.

Stramaccioni indica Pedraza e Noslin: saranno decisivi senza Zaccagni e Tavares

L’analisi di Stramaccioni si è infine concentrata sulle individualità presenti nell’organico biancoceleste. In particolare, l’ex allenatore ha acceso i riflettori su Alfonso Pedraza e Tijjani Noslin, chiamati ad assumersi maggiori responsabilità durante l’assenza di due elementi importanti come Mattia Zaccagni e Nuno Tavares.

«Questa Lazio ha diversi elementi che sicuramente possono fare ancora la differenza. Adesso tocca a Pedraza e Noslin. Sono loro ad avere il compito di non far rimpiangere una delle migliori coppie di fascia del campionato: Zaccagni e Tavares».

Un’investitura importante per entrambi i calciatori, che avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore in una fase delicata della stagione. Per Gattuso, poter contare su alternative affidabili rappresenta una necessità, soprattutto considerando gli impegni che attendono la squadra nelle prossime settimane.