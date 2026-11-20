Rinnovo Gattuso-Lazio, l’allenatore biancoceleste apre alla permanenza nella Capitale: le parole in conferenza stampa alimentano le indiscrezioni sul prolungamento

Il futuro di Gennaro Gattuso potrebbe essere ancora a lungo a tinte biancocelesti! Il tecnico della Lazio, protagonista di un avvio di stagione straordinario che ha portato la formazione capitolina in vetta alla classifica di Serie A, ha mandato un segnale importante sul proprio futuro. Durante la conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro il Lecce, l’allenatore ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per l’esperienza che sta vivendo nella Capitale.

Parole che assumono un significato particolare considerando le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulla possibilità di un rinnovo anticipato del contratto. Il presidente Claudio Lotito starebbe infatti valutando l’opportunità di consolidare il rapporto con il proprio allenatore.

Lotito valuta la possibilità di blindare l’allenatore

L’eccezionale rendimento della Lazio ha inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro di Gattuso. Il lavoro svolto dall’allenatore calabrese ha permesso alla squadra di superare le aspettative iniziali, trasformandola in una delle protagoniste della corsa alle prime posizioni.

Secondo le indiscrezioni la società avrebbe iniziato a ragionare su un possibile prolungamento, con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico. L’eventuale intesa, tuttavia, dovrà tenere conto anche delle prospettive sportive e delle strategie future della dirigenza.

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Il tecnico esce allo scoperto: vuole restare nella Capitale

Un segnale incoraggiante è arrivato direttamente da Gattuso. Intervenuto nella conferenza stampa di Formello, l’allenatore ha risposto a una domanda sulla possibilità di costruire un progetto duraturo con la Lazio.

Il tecnico ha spiegato di sentirsi particolarmente a proprio agio nell’ambiente biancoceleste, tanto da avere la sensazione di lavorare nella Capitale già da molti anni. Un sentimento che testimonia il rapporto positivo sviluppato nei primi mesi della sua esperienza romana.

Rinnovo Gattuso, il progetto a lungo termine passa anche dal mercato

Le dichiarazioni dell’allenatore rappresentano un’apertura significativa, ma non equivalgono ancora alla certezza di un prolungamento contrattuale.

Per trasformare questa prospettiva in realtà sarà importante trovare una convergenza sulle ambizioni future della società. Gattuso vuole continuare a lavorare in un ambiente competitivo e la programmazione delle prossime sessioni di calciomercato potrebbe avere un peso importante nelle valutazioni.

Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sul campo. La Lazio vuole difendere il proprio primato e proseguire il percorso positivo intrapreso sotto la guida dell’ex allenatore del Milan e del Napoli.

La sensazione è che il rapporto tra Gattuso e il mondo biancoceleste abbia già costruito basi solide. Adesso la decisione spetterà anche a Lotito, chiamato a valutare se trasformare l’entusiasmo di questi mesi in un progetto destinato a durare nel tempo.