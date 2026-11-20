Fabio Liverani analizza la sfida dell’Olimpico: dalle insidie della formazione salentina alle scelte offensive di Gattuso, passando per Frattesi e Pinamonti

La sfida tra Lazio e Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico, si avvicina e porta con sé diversi interrogativi di formazione. A fare il punto sulla partita è stato Fabio Liverani, doppio ex dell’incontro, intervenuto ai microfoni di Radiosei. L’ex centrocampista biancoceleste ha analizzato i punti di forza della squadra salentina, soffermandosi anche sulle possibili decisioni di Gennaro Gattuso.

Il primo tema affrontato da Liverani riguarda le caratteristiche del Lecce. Secondo l’ex giocatore, la squadra di Eusebio Di Francesco dispone di individualità importanti, soprattutto nel reparto arretrato e sulle corsie offensive.

«Veiga, Gasper, Thiago Gabriel e Gallo formano una linea difensiva solida, giocano insieme già da un po’; la loro difesa è strutturata e di qualità. In mezzo al campo per loro Coulibaly è fondamentale, in fase di non possesso andrà su Belahyane. I due esterni sono molto veloci e bravi nell’1 contro 1, in mezzo al tridente credo sia in vantaggio Geubbels. Negli ultimi anni il Lecce ha quasi sempre venduto a fine campionato, quest’anno invece ha perso poco e ha fatto mercato; forse è l’anno in cui la rosa si è rinforzata maggiormente. Il Lecce ancora non ha un’identità precisa, ha cambiato parecchio la difesa in queste prime gare».

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Lazio Lecce, Frattesi dal primo minuto?

Un altro argomento centrale riguarda le scelte di Gattuso. Il tecnico biancoceleste deve valutare le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le Nazionali e trovare le soluzioni migliori per compensare le assenze in difesa.

Per Liverani, Frattesi dovrebbe partire titolare, mentre davanti potrebbero trovare spazio Gustav Isaksen, Andrea Pinamonti e Tijjani Noslin. Possibile invece un impiego a partita in corso per Albert Gudmundsson.

«Gudmundosson è buona soluzione in corsa. Davanti dal 1′ ci saranno Isaksen, Pinamonti e Noslin. Cambi poi obbligati dietro e bisogna capire come sta Frattesi. La coppia centrale è l’unica incognita, vediamo se Gattuso andrà a sostituire solo Sutalo o se darà un turno di riposo a Provstgaard. Indipendentemente dalla scelta su Frattesi, che comunque per me giocherà, al suo posto in caso vedrei Dele-Bashiru, quindi nessun cambio di modulo».

Lazio Lecce, Liverani punta su Pinamonti: la previsione

Infine, Liverani si è concentrato sul reparto offensivo della Lazio, soffermandosi sul confronto tra Pinamonti e Noslin. Due attaccanti dalle caratteristiche differenti, che possono offrire a Gattuso diverse possibilità tattiche.

Secondo il doppio ex, il rientro di Mattia Zaccagni potrebbe contribuire a definire ulteriormente le gerarchie offensive, con Pinamonti destinato a diventare il principale riferimento centrale dell’attacco biancoceleste.

«L’inizio per Pinamonti non è stato dei più semplici, soprattutto visto quanto sta facendo bene Noslin. Comunque hanno caratteristiche diverse, quindi l’allenatore potrà alternarli anche in base a questo. Pure insieme possono giocare, come abbiamo visto a Napoli; sono compatibili. Con il rientro di Zaccagni vedremo, per me il centravanti titolare diventerà Pinamonti».

Le parole di Liverani delineano dunque uno scenario interessante in vista della ripresa del campionato. Tra il possibile impiego di Frattesi, i dubbi in difesa e la concorrenza nel reparto avanzato, toccherà a Gattuso individuare l’undici migliore per affrontare il Lecce e proseguire il percorso positivo della sua squadra.