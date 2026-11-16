Gattuso ritrova il suo jolly: il recupero di Gudmundsson aumenta le alternative offensive

L’islandese è tornato in campo dopo l’infortunio alla spalla. Gudmundsson può giocare da mezzala al posto di Frattesi oppure sostituire Zaccagni sulla fascia sinistra

La Lazio ritrova una risorsa importante proprio nel momento in cui Gennaro Gattuso deve fare i conti con numerose indisponibilità. Albert Gudmundsson ha finalmente superato la fase più delicata del recupero dall’infortunio alla spalla destra, tornando in campo nell’amichevole disputata sabato 14 novembre contro il Mgarr United. Il fantasista islandese ha giocato i primi 45 minuti della sfida, conclusa con il successo biancoceleste per 3-0, offrendo indicazioni incoraggianti sulle proprie condizioni. Un rientro particolarmente significativo, che potrebbe permettere all’allenatore di recuperare un elemento prezioso per la prossima partita di campionato contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre. Come riportato dal Corriere della Sera, la duttilità dell’ex Fiorentina potrebbe inoltre consentire a Gattuso di sperimentare soluzioni differenti, soprattutto in considerazione delle condizioni di Davide Frattesi e Mattia Zaccagni.

Gudmundsson torna protagonista: 45 minuti e un assist contro il Mgarr United

Il primo segnale concreto del recupero di Albert Gudmundsson è arrivato durante il test amichevole disputato al centro sportivo di Formello. L’islandese è stato schierato dal primo minuto da Gennaro Gattuso, tornando a respirare l’atmosfera di una partita dopo diverse settimane trascorse ai margini della squadra.

Il fantasista ha disputato l’intero primo tempo, distinguendosi anche per il contributo alla fase offensiva. Proprio da un suo calcio d’angolo è arrivata la rete del momentaneo 2-0 realizzata da Diogo Leite, dopo il vantaggio firmato da Matteo Cancellieri.

Nella ripresa, Nicolò Rovella ha completato il successo della Lazio, fissando il risultato sul definitivo 3-0. Al di là del punteggio, la notizia più importante per lo staff tecnico riguarda il ritorno di Gudmundsson, che ha potuto mettere minuti nelle gambe senza dover disputare l’intero incontro. Un passaggio fondamentale per ritrovare progressivamente il ritmo partita dopo l’infortunio accusato durante la precedente sosta per le Nazionali.

L’islandese può giocare a centrocampo: l’idea di Gattuso per sostituire Frattesi

Una delle soluzioni più interessanti riguarda la possibilità di utilizzare Gudmundsson in una posizione più arretrata rispetto al suo ruolo abituale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gattuso starebbe valutando anche l’impiego dell’islandese come interno di centrocampo, una soluzione che potrebbe rivelarsi utile per gestire l’eventuale indisponibilità di Davide Frattesi.

L’ex Inter è infatti alle prese con un problema muscolare accusato durante gli impegni con la Nazionale italiana. Il centrocampista dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

In questo scenario, Gudmundsson potrebbe rappresentare un’alternativa tecnica interessante, grazie alla capacità di muoversi tra le linee, gestire il pallone e accompagnare la manovra offensiva. Il suo eventuale impiego da mezzala consentirebbe alla Lazio di aggiungere qualità nella costruzione del gioco, pur richiedendo particolare attenzione agli equilibri della fase difensiva.

Gudmundsson alternativa a Zaccagni: nuove possibilità sulla fascia sinistra

La duttilità di Albert Gudmundsson potrebbe diventare preziosa anche per il reparto offensivo. Il giocatore può infatti essere impiegato sulla corsia sinistra, posizione nella quale potrebbe rappresentare un’alternativa a Mattia Zaccagni.

Il capitano biancoceleste sta ancora recuperando dal problema fisico accusato contro il Cagliari e la sua disponibilità per la prossima sfida di campionato resta da valutare. In caso di assenza, Gattuso potrebbe prendere in considerazione l’impiego dell’islandese nel tridente offensivo, sfruttandone la qualità nel controllo del pallone e la capacità di accentrarsi per cercare la conclusione.

Gudmundsson offre inoltre caratteristiche differenti rispetto ad altri esterni presenti in rosa. La sua propensione ad agire negli spazi intermedi potrebbe permettere alla Lazio di sviluppare azioni offensive attraverso combinazioni rapide e movimenti senza palla.

Un’opzione interessante soprattutto contro avversari che concedono pochi spazi nella propria metà campo.

Gudmundsson punta il Lecce: una risorsa in più per la ripresa del campionato

Il prossimo appuntamento della Lazio sarà la sfida casalinga contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre allo stadio Olimpico. Una partita nella quale Gennaro Gattuso spera di poter contare nuovamente su Albert Gudmundsson, anche se l’eventuale impiego dovrà essere deciso in base alle risposte fisiche del giocatore.

La possibilità di utilizzarlo in differenti posizioni rappresenta un vantaggio importante in una fase della stagione condizionata dagli infortuni. L’islandese potrebbe infatti offrire soluzioni sia a centrocampo sia nel reparto offensivo, permettendo al tecnico di modificare l’assetto della squadra senza rinunciare alla qualità tecnica. Il suo recupero assume ancora più valore considerando le condizioni di Frattesi, Zaccagni e Nuno Tavares, per i quali sono previsti nuovi controlli medici.