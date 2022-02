Radu al break: «Peccato non aver segnato, non temo un calo fisico nella ripresa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefan Radu ha parlato al termine del primo tempo della gara contro il Napoli, terminato in parità: le sue parole

Stefan Radu è intervenuto a DAZN al termine del primo tempo della gara tra Lazio e Napoli:

«Abbiamo creato tantissimo nel primo tempo, peccato non aver fatto perchè abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio. Non temo un calo fisico perchè siamo preparati bene, abbiamo ancora energia».