Convocati Italia Francia, Mancini punta anche su Frattesi! Il centrocampista della Lazio presente nella lista

Convocati Italia Francia, Davide Frattesi figura nell’elenco degli azzurri per la sfida di Nations League in programma questa sera a San Siro. La lista

L’attesa sta per terminare. Questa sera, giovedì 12 novembre, alle ore 20:45, l’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini affronterà la Francia guidata da Zinedine Zidane nella sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Una partita importante per il percorso degli azzurri, chiamati a confrontarsi con una delle nazionali più prestigiose del panorama internazionale davanti al pubblico di San Siro.

Tra i protagonisti più attesi figura anche Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che sta attraversando un periodo particolarmente positivo. Il classe 99′ è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida contro i transalpini, confermando la propria presenza nel gruppo azzurro. Un appuntamento significativo anche per il giocatore biancoceleste, desideroso di trasferire in Nazionale quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione.

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Frattesi rappresenta la Lazio nella sfida di San Siro

La presenza di Frattesi costituisce un motivo di particolare interesse per i tifosi della Lazio, che stanno seguendo con attenzione la crescita del proprio centrocampista. Il giocatore arriva all’appuntamento internazionale dopo aver contribuito all’ottimo rendimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di campionato estremamente positivo.

Le caratteristiche dell’ex Sassuolo e Inter, dalla capacità di inserirsi negli spazi alla propensione offensiva, possono rappresentare una risorsa importante per Mancini. La sua convocazione non garantisce naturalmente una maglia da titolare, ma gli permette di candidarsi per un ruolo nella sfida contro la formazione francese.

Italia Francia, le scelte di Mancini per il centrocampo azzurro

Il reparto di centrocampo presenta diverse soluzioni per il commissario tecnico. Oltre a Frattesi, nell’elenco figurano calciatori come Sandro Tonali, Nicolò Barella, Nicolò Fagioli e Samuele Ricci, insieme a Doumbia, Romano e Vergara.

Un gruppo che offre alternative differenti per caratteristiche tecniche e interpretazione del ruolo. La concorrenza sarà dunque significativa, soprattutto considerando l’importanza della partita e la qualità degli avversari. Per il centrocampista biancoceleste si tratta di un’occasione per continuare a consolidare il proprio percorso con la maglia azzurra, in un contesto internazionale particolarmente impegnativo.

Convocati Italia Francia, la lista completa degli azzurri per la Nations League

Di seguito l’elenco dei calciatori convocati da Roberto Mancini per l’appuntamento contro la Francia, suddiviso per reparto secondo la lista comunicata.

PORTIERI – Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

DIFENSORI – Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

CENTROCAMPISTI – Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara.

ATTACCANTI – Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho.

La lista comprende complessivamente 23 calciatori, con un mix di elementi già affermati e profili più giovani. Per l’Italia sarà un banco di prova significativo, mentre per Frattesi rappresenterà un’altra opportunità di mettersi in evidenza anche lontano dalla Capitale.

La Lazio osserverà con particolare attenzione l’impegno del proprio centrocampista, nella speranza di ritrovarlo dopo la sosta nelle migliori condizioni possibili per la ripresa del campionato.