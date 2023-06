Spezia-Verona, la Lega cambia: non sarà la Dacia Arena ad ospitare lo spareggio

Spezia-Verona, la Lega ha reso noto il cambio del terreno di gioco dello spareggio che non sarà più Udine ma lo stadio del Sassuolo

Il campionato si è concluso domenica sera, ma la serie A ancora non conosce la terza squadra che affiancherà Sampdoria e Cremonese tra le retrocesse in serie B. La terza squadra che scenderà di categoria sarà una tra Spezia e Verona, e domenica ci sarà lo spareggio che non sarà più la Dacia Arena di Udine ma lo stadio del Sassuolo. A riportarlo è la Lega serie A.