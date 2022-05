Spezia-Lazio, Nasca verso lo stop definitivo?

Per Nasca potrebbe esserci lo stop definitivo dopo quando successo in Spezia-Lazio sul gol di Francesco Acerbi

A riportare l’indiscrezione è stato Il Secolo XIX, secondo cui per il fischietto, Var nella sfida tra liguri e biancocelesti, potrebbe dunque arrivare lo stop definitivo. Non resta che attendere quello che accadrà.