Spalletti-Immobile, in ballo la convocazione: possibile colloquio tra il CT e la punta

Spalletti-Immobile, in ballo la decisione sulla convocazione della punta della Lazio: possibile colloquio tra i due

Nel momento non facile di Ciro Immobile con la maglia della Lazio c’è anche il discorso legato alla Nazionale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, venerdì il CT Spalletti diramerà la convocazioni per Macedonia e Ucraina. Scamacca e Raspadori sono davanti, fuori discussione. Ciro è il capitano azzurro del nuovo corso, ma viene da un periodaccio e ha bisogno di rispondere sul campo, a breve giro di posta, per conservare il posto in Nazionale. Le prossime due partite valgono la qualificazione all’Europeo: Ciro ha un peso anche all’interno dello spogliatoio dell’Italia. Spalletti tratterà l’argomento con delicatezza e di sicuro anche confrontandosi al telefono con il giocatore.