Designato Sozza per Venezia Lazio, precedenti opposti per biancocelesti e lagunari. I numeri - Lazio News 24

Simone Sozza arbitrerà la sfida dello stadio Penzo tra il Venezia e la Lazio di Gennaro Gattuso: il bilancio del fischietto lombardo con i biancocelesti e gli arancioneroverdi

Sarà Simone Sozza l’arbitro della sfida tra Venezia e Lazio, gara valida per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato 19 settembre alle ore 20.45 allo stadio Penzo. La designazione del fischietto lombardo accompagna una partita importante per entrambe le squadre, con i biancocelesti chiamati a confermare il proprio percorso e i lagunari pronti a sfruttare il fattore campo.

Per Sozza si tratta di un nuovo incrocio con la Lazio, squadra già arbitrata in nove occasioni nel massimo campionato italiano. Il bilancio complessivo, però, non sorride particolarmente alla formazione capitolina, che con il direttore di gara lombardo ha raccolto meno vittorie rispetto alle sconfitte.

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Lazio, Sozza e i precedenti: quattro sconfitte in nove partite

Il rapporto tra Simone Sozza e la Lazio racconta di un cammino caratterizzato da risultati alterni. Nei nove precedenti con il fischietto lombardo, infatti, la squadra biancoceleste ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 7 gennaio scorso, quando Sozza diresse il pareggio interno per 2-2 contro la Fiorentina. Una partita combattuta che rappresenta il precedente più recente tra l’arbitro e la formazione laziale.

Il bilancio di Sozza con il Venezia: numeri favorevoli ai lagunari

Se il rapporto tra Sozza e la Lazio presenta qualche difficoltà, diverso è il discorso per il Venezia. La squadra lagunare è stata arbitrata dal direttore di gara lombardo in nove occasioni, ottenendo un bilancio complessivamente positivo. Con Simone Sozza in campo, il Venezia ha conquistato tre vittorie, quattro pareggi e soltanto due sconfitte. Numeri che raccontano un rendimento migliore rispetto a quello dei biancocelesti e che rappresentano un dato statistico interessante in vista della sfida del Penzo.

La partita tra Venezia e Lazio metterà dunque di fronte due squadre con precedenti differenti con lo stesso arbitro: da una parte i biancocelesti alla ricerca di un successo per invertire la tendenza, dall’altra i lagunari forti di un bilancio più favorevole.