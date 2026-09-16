Gattuso venerdì parlerà in conferenza! Segui l'evento con noi in diretta - Lazio News 24

Gennaro Gattuso dopo l’ottimo avvio con la Lazio parlerà in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia: su LazioNews24 potrete seguire l’evento in diretta

Il lavoro di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio inizia a mostrare risultati concreti. Dopo un periodo complicato caratterizzato dalle difficoltà della passata stagione, il tecnico è riuscito a dare nuova identità alla squadra biancoceleste, riportando entusiasmo e maggiore solidità all’interno del gruppo.

La Lazio ha sfiorato un inizio perfetto con quattro vittorie consecutive, ma può comunque guardare con soddisfazione al percorso fatto nelle prime giornate: 10 punti conquistati sui 12 disponibili e una squadra che ha mostrato equilibrio, organizzazione e capacità di soffrire nei momenti difficili. Un cambio di direzione evidente rispetto al recente passato, con Gattuso che ha puntato soprattutto sulla compattezza del collettivo e su una maggiore attenzione nella fase difensiva.

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Gattuso rilancia la difesa: solo tre gol subiti in campionato

Uno dei dati più significativi dell’avvio di stagione della Lazio riguarda il rendimento del reparto arretrato. La squadra di Gattuso si è infatti confermata tra le migliori difese della Serie A, avendo incassato solamente tre reti nelle prime quattro giornate. Numeri importanti, considerando la necessità di trovare nuovi equilibri dopo i cambiamenti estivi. Soltanto la Roma, con un gol subito, e il Cagliari, con due reti incassate, hanno fatto meglio della formazione biancoceleste in questo particolare dato statistico. La solidità difensiva è diventata uno dei punti di forza della nuova Lazio, con il tecnico che ha lavorato molto sulla fase senza palla e sulla capacità della squadra di restare compatta.

Lazio, Gattuso torna in conferenza: le parole verso la sfida con il Venezia

Dopo alcune settimane di assenza davanti ai media, Gennaro Gattuso tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. L’appuntamento è fissato per venerdì alle ore 11:45, quando il tecnico analizzerà il momento della squadra e presenterà la gara dello stadio Penzo. Potrete seguire le sue dichiarazioni in diretta su LazioNews24, noi vi riporteremo tutti gli aggiornamenti e le considerazioni dell’ex CT dell’Italia.

Sarà un’occasione importante per conoscere le valutazioni dell’allenatore sul percorso della sua Lazio, sugli obiettivi stagionali e sulla gestione del gruppo dopo un avvio che ha restituito fiducia all’ambiente biancoceleste.