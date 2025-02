Soncin elogia Piemonte: «Ha giocato un ottima partita e ha avuto le sue occasioni, io le ho solo detto una cosa»

Condividi via email

Soncin, il ct dell’Italia femminile ha parlato della prestazione delle sue ragazze con particolare riferimento alla calciatrice biancoceleste

Alla luce della vittoria dell’Italia contro Galles femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport il ct azzurro Soncin, il quale rilascia alcune dichiarazioni tra cui l’elogio a Piemonte della Lazio Women

PAROLE – Era quello che volevamo e che abbiamo cercato fin da subito. Potevamo essere, comunque, più precisi in fase offensiva ma sono soddisfatto dell’approccio e dell’adattamento alle soluzioni tattiche che ci hanno dato delle difficoltà. Mi è piaciuto sia l’atteggiamento di chi ha iniziato il match sia di chi è entrato a gara in corso. Questo è un segnale di gruppo e di condivisione degli obiettivi. Piemonte? È entrata molto bene in partita, ha avuto subito due occasioni. L’ho spronata a continuare sulla strada che sta percorrendo”