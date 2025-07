Lazio, inizia oggi il Sarri Bis a Formello: il tecnico è la garanzia della squadra con il mercato bloccato

Inizia oggi il Sarri Bis a Formello: sarà il tecnico la garanzia della Lazio in una estate senza possibilità di fare mercato

La Lazio che oggi comincia il ritiro a Formello si identifica pienamente nel volto di Maurizio Sarri. La sua voglia di lavorare e di superare le difficoltà del momento è la chiave per un nuovo inizio. La Lazio, fuori dalle coppe europee e con il mercato bloccato in entrata, riparte proprio nel segno del “Comandante”. In un’estate senza acquisti, il ritorno di Sarri alla guida dei biancocelesti diventa la garanzia per guardare avanti, forte del percorso già compiuto insieme. Dall’estate del 2021 al marzo 2024, il tecnico ha guidato la squadra al secondo posto in campionato nel 2023 e agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, risultati che restano in copertina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il “Sarri bis” non è una tentazione, ma la piena convinzione da entrambe le parti di poter riprendere quel tragitto bruscamente interrotto 16 mesi fa con le dimissioni del tecnico. A Castiglione della Pescaia, nelle sue prime dichiarazioni dopo il ritorno in biancoceleste, Sarri aveva precisato: «Se si riesce a innescare un senso di divertimento prima nell’ambiente e poi nella squadra, come conseguenza logica si diverte anche il pubblico…». Un messaggio chiaro che si accompagna alla richiesta di conferma dei big, tra cui Gila, Romagnoli, Guendouzi e Zaccagni, come polizza per il nuovo ciclo, nonostante le incertezze su Rovella e Guendouzi per la clausola di rescissione. Il rinnovo di Pedro era già previsto, a cui si è aggiunto quello di Vecino, altro fedelissimo del “Comandante”. Sarri di nuovo alla Lazio significa anche aver riportato a Formello un maestro di calcio che può far crescere squadra e singoli con il lavoro quotidiano, un elemento cruciale in questa fase di mercato bloccato.