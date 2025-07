Cancellieri Lazio, dopo il Parma è pronto a convincere Sarri: concorrenza con Isaksen

Matteo Cancellieri vuole convincere Maurizio Sarri per un posto da titolare nella sua Lazio: concorrenza diretta con Isaksen

Un altro “nuovo” volto al ritiro della Lazio è Matteo Cancellieri, classe 2002. L’attaccante rientra dal prestito al Parma, dove ha collezionato 27 presenze e 3 gol, appena uno in meno rispetto a Isaksen nella scorsa stagione. Acquistato da Lotito nell’estate 2022 per 7,5 milioni di euro dal Verona, Cancellieri aveva esordito con la Nazionale di Roberto Mancini tre anni fa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Tare lo considerava in passato una prima punta alternativa a Immobile, ma la sua giovane età e le responsabilità lo avevano schiacciato in un ruolo non suo, portando a quello che viene definito un “fallimento” iniziale.

Ora, con il contratto in scadenza nel 2027, Cancellieri vuole giocarsi le sue chance e provare a conquistare Maurizio Sarri. Il tecnico lo conosce già e predilige gli esterni di piede sinistro che rientrano dalla fascia destra, una caratteristica che si adatta bene al profilo di Cancellieri. Entrerà quindi in concorrenza diretta con Isaksen per un posto, specialmente dopo la cessione di Tchaouna al Burnley.

Il suo destino è sul filo del rasoio, con due settimane cruciali per stabilirlo. C’è forse un esubero in attacco da definire, soprattutto considerando che Pedro può essere impiegato su entrambe le corsie e che Sarri deve valutare a fondo anche Noslin. Se l’olandese finisse sul mercato, Cancellieri potrebbe rimanere, oppure potrebbe accadere il contrario e l’ala ex Roma strapperebbe una conferma inattesa. Il Cagliari si era informato su di lui, ma la Lazio, per adesso, ha stoppato ogni possibile trattativa, attendendo l’ultima parola di Sarri all’inizio di agosto. Le prossime amichevoli saranno decisive per il suo futuro in biancoceleste.