Cataldi Lazio, Sarri lo studia in un nuovo ruolo: ecco come vuole riprendersi il posto da titolare

Danilo Cataldi torna a Formello dopo un anno passato alla Fiorentina: il centrocampista è pronto a riprendersi la Lazio e Sarri gli reinventa il ruolo

Due volti familiari, seppur con un velo di novità, ritornano alla Lazio per il ritiro estivo sotto la guida di Maurizio Sarri: Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri. Non facevano parte del gruppo di Marco Baroni, ma rientrano a Formello grazie alla mancata esercitazione del diritto di riscatto da parte di Fiorentina (per Cataldi) e Parma (per Cancellieri). Questa situazione, come riportato dal Corriere dello Sport, è un effetto dei regolamenti, ma può trasformarsi in una grande opportunità sia per il club biancoceleste che per i due giocatori.

Maurizio Sarri, che reclamava centrocampisti adatti al suo 4-3-3, proverà probabilmente a reinventare Danilo Cataldi come mezzala. L’ex capitano della Primavera, ai tempi in cui era allenato da Bollini, giocava come trequartista nella squadra che divenne campione d’Italia nel 2013. Ora, nel suo vero ruolo di regista, Cataldi ritrova in rosa Rovella e Belahyane. È quasi certo che verrà provato sia come interno che come incursore. Cataldi era già stato il playmaker della Lazio seconda in campionato nel 2022/23, e Sarri lo stava specializzando davanti alla difesa, ruolo in cui è stato impiegato anche nella Fiorentina. La sua capacità di adattamento sarà fondamentale. Il suo contratto scade nel 2027, e Sarri dovrà reinserirlo nel modo giusto, considerando anche che, a fine dicembre, la Lazio potrebbe perdere Belahyane e Dele-Bashiru per la Coppa d’Africa, rendendo preziosa ogni risorsa a centrocampo.