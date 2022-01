Siviglia: «Luis Alberto e Sarri devono trovare un punto di incontro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sebastiano Siviglia, doppio ex di Lazio ed Atalanta, ha parlato a footballnews24.it del match di questa sera e non solo. Ecco un breve estratto.

LUIS ALBERTO – «Luis Alberto ha grandi caratteristiche tecniche, ovviamente però deve venire incontro alle richieste del mister. Penso sia giusto trovare un compromesso e credo che Luis Alberto e il mister stiano lavorando in questo senso. Penso che lo spagnolo possa tornare sui livelli visti con Inzaghi. Prima o poi qualità così importanti vengono fuori. Le somme saranno tirate a fine anno, se il giocatore non sarà felice allora si potrà valutare il futuro. Fin che non finisce la stagione, però, deve provare a integrarsi il più possibile negli schemi di Sarri».

SARRI – «La Lazio sta attraversando una fase di cambiamento. L’arrivo di Sarri in panchina dopo anni di Inzaghi fa sì che ci siano aspetti da risistemare. Il percorso non è semplice, ma ci sono tutte le capacità per venirne fuori. Quando si cambia un allenatore si rivoluzionano anche i principi di gioco e l’assetto tattico. Quindi è una cosa normale in questo momento assistere a prestazioni altalenanti. La scelta della società prendendo Sarri è stata chiara, le difficoltà erano già state preventivate da Lotito e Tare. Sarri comunque ha già indicato alla società i giocatori adatti alla sua filosofia di gioco».