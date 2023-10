Siparietto Sarri-Tommaso Paradiso: «Resta per sempre alla Lazio». E il tecnico replica così

Siparietto Sarri-Tommaso Paradiso: il cantante e tifoso della Lazio ha chiesto al tecnico di rimanere per sempre in biancoceleste

Divertente siparietto a DAZN dopo Lazio-Fiorentina tra Maurizio Sarri e Tommaso Paradiso, cantante e tifoso biancoceleste:

PARADISO: Devo chiederti una favore, non te ne andare mai dalla Lazio, rimani con noi

SARRI: Io comincio ad avere qualche anno

PARADISO: Quanto ti manca il terzino sinistro di piede sinistro? E soprattutto, vuoi un pressing da parte degli attaccanti o di tutta la squadra?

SARRI: Non sta dicendo una ca**ata! A volte accompagniamo poco e accorciamo poco con i centrocampisti la pressione attaccanti. Abbiamo Pellegrini che non è stato utilizzato ultimamente perchè ho incontrato solo esterni avversari molto offensivi e lui è difensore bravo nella fase offensiva più che difensiva, da quella parte mi aspettavo Nico Gonzalez oggi. Andare ad un concerto di Tommaso? Compatibilmente coi miei impegni non credo di farcela, perché giochiamo continuanente. Se vuole venire da me a cena e cantare dopo cena…