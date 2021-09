Siparietto Pioli Matri Parolo: ecco cosa è successo

Siparietto tra Pioli, Parolo e Matri. L’allenatore nel post partita di Milan Venezia ha scherzato con i due ricordando la stagione alla Lazio

Un passato comune. Stefano Pioli, Alessandro Matri e Marco Parolo hanno un fattore del proprio passato che li lega: la stagione 2015-16 alla Lazio.

Ieri sera i tre si sono di nuovo incrociati nello studio Dazn post Milan – Venezia e ne è venuto fuori un simpatico siparietto. Al momento dell’arrivo del tecnico rossonero, Alessandro Matri stava parlando dell’importanza per un giocatore di godere della fiducia dell’allenatore e quando ha visto Pioli ha abbozzato un sorriso. Il mister ha così preso la parola, ricordando che nella stagione 2015-16 Matri avrebbe meritato più spazio, ma le circostanze non lo consentirono, a causa della presenza in squadra di un attaccante come. Pioli poi ha salutato anche Parolo, complimentandosi con entrambi per lo spessore umano dimostrato in quella annata.