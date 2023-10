Simeone: «Correa? Non potrà essere né con noi né con l’Argentina». Le parole del tecnico dell’Atletico Madrid

Alla vigilia di Atletico Madrid – Real Sociedad, Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha anche parlato dell’infortunio di Correa, alle prese con un fastidio al ginocchio. Queste le parole apparse su Marca:

PAROLE– Molti gli hanno chiesto perché non avesse giocato all’inizio contro il Feyenoord, aveva quel dolore al ginocchio e non era al meglio della forma. Non potrà essere né con noi né con l’Argentina. Speriamo che recuperi e possa dare un buon contributo alla squadra al ritorno.