Simeone: «4 gol alla Lazio? Ecco cosa dicevo ai miei compagni»

Giovanni Simeone ha parlato a As.com della sua stagione al Verona: le dichiarazioni dell’attaccante

Ai microfoni di AS Giovanni Simeone ha raccontato i quattro gol segnati alla Lazio con la maglia dell’Hellas Verona.

ERRORI – «Prima sentivo che se segnavo un gol mi rilassavo ed è lì che sta l’errore. Mi sentivo come se stessi facendo un gol nei primi minuti e stavo iniziando a cadere. Mi sono reso conto anche in allenamento che quando facevo bene qualcosa, mi rilassavo. Questo è l’errore principale»

4 GOL ALLA LAZIO – «Se sono già rilassato ma in senso buono, dicendo dammi la palla vado a metterne un’altra. Mi sembra che quando fai un gol all’inizio e pensi di averlo fatto, ti stai ponendo un limite e non dovrebbe essere così. In realtà non c’è limite, devi segnare più gol per la squadra e per me, questo porta a un limite più alto. Voglio vincere, non perdere e segnare un gol»