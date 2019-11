Settore Giovanile, weekend positivo per le varie selezioni laziali

Risultati positivi per le selezioni giovanili dei capitolini

Una domenica assolutamente positiva per il Settore Giovanile della Lazio. Dalle cinque sfide disputate nella giornata di ieri, infatti, per i biancocelesti sono arrivate quattro vittorie ed un pareggio. L’unico segno X è stato registrato dalla compagine Under 17 che, tra le mura di casa, ha pareggiato per 2-2 con la Sampdoria. Doppio successo importante ai danni del Pisa per le selezioni Under 16 ed Under 15 dei capitolini: la squadra di Marco Alboni si è imposta sulla compagine toscana per 5-0, mentre i ragazzi di Tommaso Rocchi hanno sconfitto il Pisa per 4-0. Vittoria di spessore per la selezione Under 14 di Simone Gonini che, nel campionato Pro, ha superato per 3-2 la Roma nella prima stracittadina della stagione. Infine, anche l’Under 13 di mister Barnia ha ottenuto i tre punti nel proprio campionato superando il Fonte Meravigliosa per 4-1.