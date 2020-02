Serie A, il Sassuolo rimonta e vince: Spal in crisi

Vince il Sassuolo in casa della Spal. Al momentaneo vantaggio di Bonifazi, rispondono Caputo e Boga

Non è bastata la rete di Bonifazi per allontanare lo spettro della retrocessione. La Spal esce battuta anche dalla gara contro il Sassuolo. Battuta e beffata.

Nonostante l’iniziale vantaggio e una partita giocata in modo studiato ed ordinato, a mescolare il risultato è un brutto fallo di Tomovic, ai danni di Boga, che ha concesso il calcio di rigore ai neroverdi. Dal dischetto, ovviamente, non sbaglia Caputo che riporta così il risultato in parità, dando un altro volto alla partita e coraggio alla squadra ospite.

Al 90′, poi, è proprio Boga a mettere il sigillo del definitivo 1-2 spezzando così tutti i sogni della Spal.