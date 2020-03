Serie A, Sampdoria Verona rinviata: si giocherà il 13 maggio

Sampdoria-Verona, gara in programma per domani sera alle ore 20.45, si giocherà il 13 maggio

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – «Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A , in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 28 febbraio 2020, comunica che la gara Sampdoria-Hellas Verona, della 7a giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020», si legge sul sito ufficiale della Lega.

«Sampdoria-Verona si giocherà a porte chiuse. Abbiamo deciso per la chiusura delle porte di Marassi, ho sentito anche il Sindaco Bucci. Ci sembrava imprudente lasciarla a porte aperte con i tifosi, per le restrizioni che abbiamo in questo momento».

Queste le parole di Giovanni Toti, governatore della Liguria, con cui ha annunciato i provvedimenti presi per Sampdoria-Verona, gara in programma per le 20.45 di domani sera.