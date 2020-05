Serie A, ecco le tre fasce orarie ipotizzate dalla Lega

Secondo quanto riportato da Repubblica la Lega starebbe pensando a tre fasce orarie per le gare di Serie A

Novità in arrivo per la Serie A: alla ripresa ipotizzate tre nuove fasce orarie. Secondo quanto riporta Repubblica.it, gli orari sarebbero 16.30, 18.45, 21.00, in modo da trovare un punto d’incontro con le tv.

Il calendario della ripresa, invece, ripartirebbe dalla giornata 27, che vede le seguenti gare:

Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Inter- Sassuolo, Roma-Sampdoria. In tutto in campo per 8 domeniche, 1 sabato e 3 turni infrasettimanali.