La Serie A mette la Roma davanti alla Lazio in classifica: ecco perchè

La Lazio segna, vince e aggancia la Roma. In classifica, però, i giallorossi restano avanti: ecco la motivazione

La Lazio batte il Cagliari e aggancia il quarto posto…a pari punti contro la Roma. I tifosi tutti esultano per la vittoria pesantissima che fa sognare in grande, ma qualcuno storce il naso per l’effetto visivo della classifica.

La Serie A, infatti, posiziona i giallorossi sopra alla squadra biancoceleste, nonostante il derby vinto. La motivazione, però, è presto spiegata: a pesare nel computo – comunque provvisorio – è il numero di gol fatti. Sull’altra sponda del Tevere sono stati siglate 44 reti, mentre la Lazio ne ha messi a segno 39. Per prendere in considerazione gli scontri diretti bisognerà attendere anche la gara di ritorno.