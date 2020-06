Serie A, la quarantena rimane il grande nodo da sciogliere per la ripresa

Serie A, la ripartenza è alle porte ma la questione legata alla quarantena in caso di positivi tiene ancora banco

Tutto pronto per la ripresa del calcio anche se in fondo rimane ancora un unico ma grandissimo nodo da sciogliere. Quello della quarantena è infatti un argomento delicato e rischia di far chiudere la stagione in anticipo.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti la Figc non molla ed è pronta a tornare alla carica con il Governo sulla questione nonostante ieri il colloquio tra il Ministro della Salute Speranza e Gravina non abbia portato a nessuna svolta.