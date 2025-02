Serie A, anche un biancoceleste in lizza per il ‘Player Of The Month’: tutti i nomi

Sono stati resi noti i nomi dei calciatori in lizza per il Player Of The Month, che tra i candidati vede anche un giocatore della Lazio

Febbraio è ormai agli sgoccioli e come ogni mese la Lega Serie A si prepara ad annunciare il nome del ‘Player Of The Month’. Nelle ultime ore sono stati resi i noti i nomi dei 6 calciatori in lizza per questo premio, tra i quali figura anche il nome di un giocatore della Lazio.

Il riferimento va a Mattia Zaccagni, che se la vedrà con Pulisic, Retegui, Kolo Muani, Nico Paz e Angelino.