Serie A, la classifica aggiornata dopo Empoli-Bologna 1-1

Serie A, alla luce del pari del Castellani che chiude il sabato del campionato ecco come cambia la classifica del torneo

Si chiude il sabato di serie A, e il torneo lo fa con il terzo anticipo di giornata tra Empoli-Bologna che termina 1-1, che rallenta la corsa degli emiliani verso l’Europa ma al tempo stesso smuove la situazione dei toscani in ottica salvezza. In attesa di Lazio-Fiorentina, ecco come cambia la classifica

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Bologna 34 (21)

Fiorentina 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Cagliari 21 (22)

Empoli 21 (22)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)