Serie A, niente da fare: slitta la decisione sui diritti TV. Le ultime

Niente da fare: i 20 club di Serie A riuniti in Assemblea non hanno trovato una decisione comune per i diritti tv del prossimo triennio

Slitta ancora la decisione dei 20 club di Serie A su chi assegnare i diritti del prossimo triennio 2021-2024. I club riuniti in Assemblea non hanno trovato una decisione comune.

Nel corso della riunione, Dazn e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai Club la propria offerta sui diritti televisivi per il territorio italiano, dettagliando le rispettive visioni strategiche per il prossimo triennio. Al termine delle presentazioni i Club, per approfondire tutti gli aspetti legati alle proposte ricevute dagli operatori della comunicazione, hanno deliberato di aggiornarsi in una nuova Assemblea per la prossima settimana.