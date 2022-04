Serie A, Napoli a valanga. Il Verona inguaia il Cagliari

Erano due i match in programma in questo sabato pomeriggio di Serie A, ossia Napoli-Sassuolo e Cagliari-Verona

Vittoria per 6-1 per gli azzurri, che la chiudono in soli 25 minuti, con le reti di Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Nella ripresa arriva la doppietta del belga e un gol di Rrhamani. Nel finale la rete di Maxime Lopez.

Sconfitta pesante invece per i sardi, che cadono 2-1. Di Barak e Caprari le reti dei gialloblu nel primo tempo. Nella ripresa Joao Pedro dà speranza ai rossoblu, ma la rimonta non si complica. E ora la classifica dei rossoblu si fa sempre più preoccupante.