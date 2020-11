Serie A, Melli: «Campionato falsato, la Juve potrebbe beneficiare di una Lazio decimata»

Franco Melli non ha risparmiato una frecciatina alla Juventus in vista della Lazio.

Ai microfoni di RadioRadio Franco Melli ha voluto esprimere una frecciatina alla Juventus in vista della partita con la Lazio.

«La Juventus per la seconda volta trova delle condizioni favorevoli, la storia dei tamponi, era già successo col Napoli e non è da poco in un momento in cui la Vecchia Signora ha dato la sensazione di migliorare. La prima gliel’hanno risolta col 3-0 a tavolino, questa volta vedremo. Questo campionato è strano, falsato, per il momento ha degli aspetti favorevoli a semplificare il decollo della nuova Juventus. La Juventus col Napoli ha usufruito di un vantaggio col Napoli, questa volta vedremo le condizioni della Lazio, se i biancocelesti potranno giocare con tutti i loro effettivi».